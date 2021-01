Thomas MANGEON

Issu dune formation d'Ingénieur Telecom dispensée chez Telecom Lille via les cours du soir, et spécialisé dans les réseaux mobiles (2G à 5G), le Management des équipes et des compétences en environnement Technique et l'ingénierie RF, j'ai montré dans mes précédentes expériences mes qualités de disponibilité, d'implication et d'adaptation requises pour ce type de fonctions.

Toujours dans le désir d'acquérir de nouvelles compétences, je saurais faire l'effort d'évoluer si nécessaire vers des spécialisations plus proches de vos priorités. J'ai pu, dans le cadre des différentes missions qui m'ont été confiées conjuguer à la fois la rigueur académique et le savoir faire technique. J'ai une grande expérience dans le domaine de l'industrialisation de nouveaux produits mais aussi et surtout dans les transferts de technologies dans le monde entier avec toujours le souci de satisfaire le client.

Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, ma rigueur, mes qualités de contact et d'écoute, d'organisation et ma capacité de travail.



Mes compétences :

Télécommunications

Informatique industrielle

Ingénierie

Industrialisation

Réseau mobile

Aéronautique/défence