Fort de dix années d’expériences en tant que responsable logistique, j’ai acquis de bonnes connaissances dans les domaines de l’entreposage et du management.



Motivé, responsable et prévoyant, j’ai à cœur de satisfaire les clients et de contribuer à la cohésion d’une équipe.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware