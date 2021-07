Thomas MAUFFRÉ

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Professionnel du marketing depuis 10 ans et plus spécifiquement dans la mise en place de stratégies digitales (growth hacking (via le framework AARRR), analyses, budgets, recrutements, ...), je suis passionné par mon travail et toujours à la recherche de nouveauté et d'innovation. La définition dobjectifs clairs pour laccompagnement à la création dun brief constitue la clé de ma façon de travailler. J'aime voir un projet dans sa globalité pour pouvoir atteindre ses objectifs : de lanalyse (data et marché) au benchmark, en passant par la mise en place opérationnelle dactions et à la construction graphique et branding dun projet.

La diversité des missions et des secteurs dactivités dans lesquelles jai évolué mont permis davoir une vision globale de la stratégie digitale à adopter.



#digitalmarketing #Marketing #Communication #GrowthHacking #Startup