Analyste programmeur de formation, puis charpentier de métier (et de re-formation) avec une solide expérience en fabrication et pose de maisons à ossature bois. Récemment formé à la conduite de travaux. Très concerné par les questions environnementales, la conception de bâtiments bioclimatiques et le chantier HQE.

Auto-constructeur d'une maison en bois et paille.