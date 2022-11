Thomas MONCOMBLE

Mon cursus est la relation clientèle, notamment dans l'automobile puisque j'ai obtenu une licence professionnelle me spécialisant dans ce domaine, mais je me suis orienté par la suite vers la protection sociale via une formation complète et obligatoire afin de vendre des produits d'assurance.



Je suis à l'écoute du marché concernant des offres de manager ou responsable domaine dans la vente et la relation clientèle.



Je suis ouvert, souriant et généreux dans l'effort, les horaires ne m effraient pas, de plus mon expérience m'a permis de côtoyer et de négocier avec tout type de client



Mes compétences :

BEP Maintenance, Permis B, anglais et Espagnol: no

Salesforce.com / PACK OFFICE / P9 / V2 / E-BIZU, P

http://app.assessfirst.com/_/profile/bxbawvcq-thom