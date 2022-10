Thomas NAZARET

Passionné par l'automobile et la moto.

J'ai fais des études de mécanique automobile avec spécialisation moto ( CAP, BEP, BAC PRO )

Pour validé mes diplômes j'ai effectué des stages au sein de la société YAMAHA MOTOR FRANCE. J'ai eu pour mission de préparé les VN , faire l'entretien des véhicules et également en tant que vendeur de bateaux semi-rigides au salon nautique de Paris.

Durant cette semaine au salon nautique j'ai découvert le contact client , le métier de vendeur.

Depuis ce temps quelques années se sont écoulées , j'ai pu accroitre mes connaissances, mon expérience...

J'ai exercé diverses fonctions toujours au niveau de l'automobile:

-réceptionnaire atelier

-vendeur de véhicules neufs et occasions

-vendeur d'équipements ,d'accessoires et de pièces de rechanges.

Dans plusieurs marques motos et automobiles.

Je suis un challenger, j'ai pour but d'évoluer dans le monde de l'automobile.



Mes compétences :

magasinier

automobile

moto

vendeur

conseiller pieces et accessoires