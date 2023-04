En tant quexpert-comptable chez In Extenso, jaccompagne les dirigeants dans la création, la gestion et le développement de leur entreprise. Jaide également les dirigeants à optimiser leurs revenus grâce aux missions de conseil en protection sociale : choix du statut social (SARL/SAS, entreprise individuelle), optimisation de rémunération (salaires ou dividendes?) et stratégie retraite.