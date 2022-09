Thomas PARISI

Après une expérience réussie sur Paris dans le domaine de l'agroalimentaire, j'ai décidé de retourner vivre dans le sud pour raison personnelle. Beaucoup de compétences acquises sur la capitale, je recherche un nouveau défi pour du long terme, afin de construire avec mes collaborateurs notre futur.

EXPERIENCES (5 années)



Chef de Secteur Fruits & Légumes Frais

45 clients ; CA 720K/an ; 4 ouvertures/mois.

Créer, développer et fidéliser un nouveau portefeuille clients (CHR, groupement),

Promouvoir les produits et services proposés par l'entreprise,

Contribuer au développement du référencement de la gamme des produits en analysant les besoins clients,

Gérer les litiges et les non-conformités.

Société COLAS , Distributeur alimentaire, 15 salariés, Rungis (94).



Chef de Secteur Viandes, Epiceries & Surgelés

95 clients ; CA 1300K/an ; 4 ouvertures/mois.

Prospecter et fidéliser le parc client BtoB (CHR, VAE),

Négocier, rédiger et finaliser les offres,

Gérer des groupes de clients en collectivité.

Société GASTRONOMIE SERIVCES du groupe KRILL, Distributeur alimentaire, 120 salariés, Pavilly (76).



Chef de Secteur Boissons & Epiceries

85 clients ; CA 600K/an ; 5 ouvertures/mois.

Développer le CA des clients existants et des nouveaux clients (GMS, VAE, CHR...),

Assurer le déroulement d'actions commerciales terrain,

Participer aux salons, journées événements pour la mise en avant des produits,

Veiller au règlement des factures et assurer un reporting régulier de lactivité.

Groupe POMONA, Distributeur alimentaire, 9400 salariés, Rungis (94).



Emplois polyvalents en restauration

Société Meat n ball & Eau de vie, Melbourne AUSTRALIE.



Agent immobilier EURL Claude Parisi

Société immobilière de construction de maison individuelle de 2 salariés, Toulouse (31).



Mes compétences :

Conseil

Négociation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Agroalimentaire