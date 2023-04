Thomas PLUMECOCQ

Mes différentes expériences profesionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences techniques et orgasionnelles.

Passionné de Technique, mon poste chez AMT j'ai évolué dans ce domaine en effectuant la gestion de projets, la conception, la gestion de la sous-traitance et en participant aux essais et à la mise au point des machines.

Par la suite, mon poste chez SHP m'a permis d'obtenir le relationnel client en plus.



Aujourd'hui, j'ai pris mon indépendante pour offrir toute mon expertise et mon professionnalisme autour de l'ingénierie et des études techniques industrielles.



Mes compétences :

Solidworks

Gestion de projets

Essais mécaniques

Conception

Maintenance

Amélioration Continue

Mécanique

Projeteur

Dessinateur

Machine Spéciale

Draftsight