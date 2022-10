Thomas POPHILLAT

- Mobile en région Rhône-Alpes et international

- Administrateur systèmes et bases de données



Projets clés :

Mutualisation d'environnements Oracle

Tuning de requêtes SQL, bases de données et systèmes sous-jacents

Migration de bases de données et systèmes

Architecture de bases de données et systèmes liés

Automatisation d'opérations récurrentes

Intégration, démantèlement, déménagement de SI



SGBD :

Oracle : RAC, Dataguard, DBVisit, 8 à 12c

SQL Server : Log Shipping, Réplication, 2000 à 2016

Mysql : Cluster NDB, Réplication, 5.x

Postgresql : 8 à 9.3



Systèmes d'exploitations :

Linux : RHEL/OEL, Debian, certifié LPIC-1

Unix : AIX, SCO UnixWare, Solaris 8

Windows : 2003, 2008, 2012

Vmware : esxi hypervisor, vcenter



Langages informatiques :

Shell, Sql, PL/SQL, Tsql, Sed, Batch, C, Php, Html, Perl



Réseau :

Firewall : netfilter et iptables

Switchs : HP et Cisco

VPN : OpenVPN et IPSec



Logiciels :

Toad, Lab128, Oracle Cloud/Grid Control, outils d'administration système, GNS3



Langues :

Anglais : 4 mois en Erasmus à Dublin en 2008



