Thomas POUMEYROL

Mes expériences et mes souhaits professionnels m'ont conduit à la gestion de projets et aujourd’hui je souhaite m’investir dans de nouveaux projets.

Titulaire d’une formation technique en informatique, j’ai travaillé de 2003 à 2013 pour Serpal. J’ai occupé les postes d’administrateur système & réseau en informatique puis de chef de service responsable de l’optimisation des processus de production et du contrôle qualité. J’ai acquis des connaissances techniques en informatique et de management nécessaires à l’exercice de ma nouvelle fonction.

En 2013, je quitte la photogravure SERPAL pour suivre une formation de chef de projet spécialisé en informatique afin de valider les compétences capitalisées depuis dix ans par un diplôme Master 1 (BAC +4).

Je suis aujourd’hui en recherche d'un poste de Chef de Projet.



Chef de projet informatique :

-Connaissances technologiques, infrastructures des applications et méthodologies de conception de solutions informatiques.

-Intégration et définition du plan de management du projet informatique.

-Management de la communication, de la qualité et de la gestion des projets informatiques.

-Pilotage, suivi et supervision des Projets informatiques.



Responsable de production à Serpal Photogravure, entreprise spécialisée dans :

- Photogravure (traitement d'image, optimisation chromie, photo-montage, mapping, épreuve certifiée ,...)

- Service pré-presse (mise-en-page, déclinaison de support de communication, création d'identité,)

- Impression numérique (tout format et tout support, encres Latex écologiques, structures pour stands)



Mes compétences :

Adobe CS6

Postershop et Caldera

Rip GMG

Gestion de projet technique

Colorimétrie

Impression numérique

Dynamique

Analyse de risque

ITIL Foundation V3

PCA/PRA

Analyse des besoins

Gestion du risque

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Méthode agile

Reporting

Cartographie des processus

Business Process Management

Microsoft Office

Microsoft Project