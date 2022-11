Thomas Pouzet, 26 ans,



Responsable, appliqué, impliqué, dynamique, j’ai acquis de par mes diverses activités et expériences , un sens du relationnel et de la communication certain ; Les différentes responsabilités que l’on a pu me confier ont fait de moi, une personne autonome mais qui possède aussi un esprit d’équipe indispensable à la bonne vie d’un groupe,



C'est au cours de mes différentes expériences professionnelles techniques et commerciales que je me suis tout naturellement spécialisé dans les achats industriels internationaux. Je suis, actuellement en charge de la gestion d’appels d'offres (processus Achats de l'émission du besoin de l'entreprise au suivi des contrats), de la gestion de projets et de la gestion de relations fournisseurs et prescripteurs internes à mon entreprise. Mes diverses expériences vont me permette d'absorber rapidement toutes nouvelles responsabilités que l'on pourra et saura me confier à l'avenir,



Mêler compétences techniques et commerciales à l'international, prendre des responsabilités dans le secteur de l'Achat Industriel, du commerce et de la gestion de projets à court terme et ainsi m'épanouir, est mon objectif premier



Mes compétences :

Acheteur

Automobile

Négociation

Achats

Bois

Production

Management

Commerce

Télécommunications

Stratégie commerciale

Stratégie marketing

Industrie

Contrôle qualité

Gestion de la qualité