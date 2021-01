Thomas QUATREBOEUFS

Après avoir terminé une année de programme MBA à Dalhousie University (Halifax, Canada) en avril 2013, j'ai travaillé pendant 4 mois à Glasgow pour Vom Fass UK en tant que Sales Assistant.



J'ai ensuite travaillé en tant qu'assistant Chef de Produit pour CFI Lyon, leader sur la région Rhône-Alpes en vente de matériel informatique, en intégration dinfrastructures IT et en services de maintenance informatique auprès des TPE, PME, Grands Comptes et Administrations Publiques.



Désormais je travaille depuis 2015 en tant que chef de produit pour le groupe Clairefontaine Rhodia et plus particulièrement pour les marques Avenue Mandarine et Maildor, spécialisées dans les jeux éducatifs et créatifs pour enfants.



Mes compétences :

Marketing

Access

Management de projet

Powerpoint

Marketing produit

Marketo

Facebook

Newsletter/emailing

Excel

Outlook

Microsoft Word

SAS Enterprise Guide

Emailingsolution

Recherche Marketing

Communication

SPSS

Oracle

SQL