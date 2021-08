Thomas RANNOU (RANNOU THOMAS)

Shyk est une plateforme innovante hébergeant des séjours de Bien-Être et Yoga. Elle offre aux passionnés du bien-être la possibilité de comparer et de choisir la retraite de Yoga ou le stage de développement personnel qui leur convient à travers un large panel de séjours.



La plateforme est dune grande utilité pour les professionnels du Bien-Être aussi. Elle leur permet de poster leurs séjours, de gérer les réservations des clients et daméliorer leur communication digitale et visibilité en ligne.

Nous axons également notre croissance sur le principe du cercle vertueux et chaque action que nous prenons pour accompagner nos partenaires, nous impactera directement.



Les séjours disponibles sur Shyk sont axés sur le Bien-Être et englobent des disciplines axées autour du yoga, du développement personnel et des sports outdoor. Ces différentes disciplines permettent aux passionnés de prendre soin de leurs corps et de leur esprit, tout en se connectant avec la nature. La majorité de nos séjours se déroulent dans des cadres idylliques, au cœur despaces naturels préservés, et assurent un ressourcement total pour tous les participants.

Ces évasions se font généralement en petit groupe, ce qui facilite les rencontres et le partage entre participants qui se ressemblent.



Nous offrons également des packages tout compris, pour faciliter la réservation et faire gagner du temps aux participants. Nos forfaits comportent lhébergement, les activités et la nourriture.

Nous organisons des retraites aux 4 coins du monde. Au Sahara, dans des gîtes cosy en montagnes, dans des grandes villas privatisées Il y en a pour tous les goûts.

Par ailleurs, nous proposons une alimentation saine et personnalisée en fonction des régimes. Nous savons quune bonne nutrition est essentielle pour le bon déroulement de la pratique et donc du séjour. Nous proposerons ainsi généralement une nourriture pauvre en gluten et en sucre.

Enfin, pour les séjours nous choisissons des guides, des professeurs et des coach diplômés d'État ou dorganismes reconnus. Nous demandons aussi quils aient assez dexpérience afin de garantir à chacun de nos participants un enseignement et un accompagnement de haute qualité.