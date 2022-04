Gilles RANNOU

Accompagnateur de projets d'entreprises en Ile-de-France et en Pays de Loire, mes expériences en Amérique du Nord et en Océanie m'ont conduit à m'intéresser aux outils high tech du type Content Management System (CMS), search engine optimization (SEO), positionnement moteurs de recherche, optimisation de site web, gestion de contenu en ligne pour faciliter le développement d'un projet. Faire partager une passion correpond à mon chemin personnel et professionnel depuis 1989.



Je concentre mon travai sur l'élément essentiel de notre Economie : l'Homme.



Pour connaître son chemin de développement, encore faut-il connaître son type psychologique. J'utilise le CCTI, Cailloux Cauvin Type Indicator, pour ouvrir l'accès aux pistes des possibilités ...



" Deviens qui tu es. Fais ce que toi seul peut faire" écrivait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra.



Dans ce processus, je suis le catalyseur.



Mes compétences :

MBTI

Distribution spécialisée

Commerce international

Entrepreneur. création d'entreprises

Animation d'équipe

Animation de réseau

Administrateur indépendant

GOLF

Immobilier commercial

Oenotourisme

Mission à l'étranger