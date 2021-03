Thomas RIQUOIR

Profil:

De nature curieux, ambitieux et motivé je recherche toujours à m'investir dans le but de m'enrichir personnellement et durablement dans mon entreprise. Étant sportif relevé les défis ne me fait pas peur, je m’intègre et m'adapte facilement dans l'environnement de travail dans lequel je suis. Je sais, n'hésite pas à mettre à profit mes connaissances et mon savoir dès que le moment opportun se fait ressentir.



A titre personnel, dans le but d'être à la pointe de la veille technologique et efficient je m'intéresse fortement à tout ce qui touche mon secteur d'activité et les innovations permettant d'être informé et proposé le meilleur service, la meilleure qualité de travail possible tant en entreprise, que dans la vie personnelle.



Engagé depuis mes débuts dans le monde du Numérique, j'ai pris part et vu cette activité se développer fortement au sein de mon entreprise. Mes connaissances, compétences ainsi que le management font de moi une personne très professionnel et compétente sur le terrain.



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Bug Tracking System

Ambition

Détermination

Autonomie

Dynamique