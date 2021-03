Thomas RUIZ

Mes différentes expériences, notamment pour la promotion d’une prestigieuse société immobilière ou au sein de la Direction de la Communication d’un grand groupe mondial d’assurances, m’ont permis d’aborder et de maîtriser la plupart des métiers de la Communication sous ses multiples aspects.



Ainsi, à travers les diverses missions qui m’ont été confiées : de l’organisation d’événementiels à la conception de documents et au webmastering, j’ai pu développer mon sens de l’organisation, des responsabilités et le goût du contact.



