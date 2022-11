Thomas THOMAS (LAPÉROUSE)

Distribution des meilleures marques déclairage et dappareillage avec développement de projets pour léquipement dhabitations, dhôtels, de restaurants, de magasins ou encore de bureaux. En étroite collaboration avec des architectes, des installateurs, des bureaux détudes, des paysagistes et autres professionnels.

Conception - étude - analyse et choix des produits adaptés - budgétisation - faisabilité - suivi - réglage



Distribution of the best brands of lighting and equipment with development of projects for the equipment of homes, hotels, restaurants, shops or offices. In close collaboration with architects, installers, design offices, landscapers and other professionals.

Design - study - analysis and choix of adapted products - budgeting - feasibility - follower - setting



