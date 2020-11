Thomas THOMAS MILON

Mes responsabilités correspondent à deux champs de compétences : la comptabilité et l'administration du personnel.

Je suis chargée de tenir la comptabilité courante jusqu'au bilan (saisie des pièces comptables, rapprochement bancaire, suivi de la trésorerie, travaux de fin d'exercice), d'établir les déclarations de TVA.

J'élabore le reporting mensuel en lien avec le contrôleur de Gestion et le Directeur Administratif et Financier (évolution CA, des charges, marges), en lien avec le budget préalablement établit par La Direction Financière.



J'interviens également dans la gestion administrative du personnel dans l'appui de la Direction dans l'application du droit du travail (contrat de travail, médecine du travail, plan de formation) que dans le suivi quotidien des salariés (bulletin de paies, arrêts maladie, congés).



Ces expériences mont permis de développer mon adaptabilité et ma capacité à gérer plusieurs dossiers dans le respect des échéances et des priorités.



Elles ont été aussi dune extrême richesse tant dans l'autonomie qui ma été confiée que dans le plaisir que j'ai éprouvé et que j'éprouve encore à découvrir ces deux domaines de compétences.



Mes compétences :

MS Office (bon niveau)

CODA (bonne maîtrise)

Sage Coala Génération Experts (bonne maîtrise)

Quadra Compta (bon niveau)