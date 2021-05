Thomas VILLELLA

Mon expérience de DGA, DAF, de Directeur de l'Organisation et du Contrôle de Gestion dans des Groupes Mondiaux de l'Industrie (PSA, VALLOUREC-MANNESMANN, RANGER etc..) et de la Grande Distribution (PROMODES - Hypermarchés CONTINENT) se traduit par la maitrise des flux physiques des produits, de l'ensemble des coûts dès leur création, à travers leurs phases de fabrication jusqu'à leur commercialisation.



Maitrise des aspects classiques liés à la fonction Finances- Comptabilité (résultats à j+3), de l'Organisation avec mise en place DES Contrôles de Gestion (Commercial, Industriel et Financier),je possède également l'expérience des systèmes d'informations et des ERP, le tout appuyé par l'intérêt et l'écoute que j'ai toujours porté aux hommes et à leur savoir-faire.



Mon expérience me permet d'être très rapidement opérationnel à des postes de DG ou de Direction Financière à forte implication Organisation et Contrôle de Gestion.



DIVERS : membre actif de la DFCG (Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion)



Mes compétences :

ERP

Organisation et stratégie

Contrôle de gestion industriel multi sites

Management de transition

Organisation

Contrôle de Gestion Industriel