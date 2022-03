Thomas VINCENT

3 fils conducteurs logiques liés et authentiques qui expriment mon projet professionnel et mes compétences.



 1 / LE COMMERCE =>

• 18 ans de démarches commerciales réussies à tester les différentes techniques de vente auprès d’interlocuteurs exerçant dans des milieux très variés (industriels, acteurs du TP, agro, organismes publics, récupérateurs, patrons de PME, etc.). Compétences commerciales confirmés concrètement sur le terrain et reconnus par tous mes employeurs. Mes expériences ont pu démontrer également mon double profil commercial double : chasseur avec une personnalité accrocheuse (au travers de performances concrètes en prospection) et éleveur (par la vente pro active de services complexes en cycles longs).

• Cette crédibilité dans la vente me permet de gérer avec maturité et avec une approche avisée des grands comptes. J’ai été par exemple chez Suez Environnement réfèrent commercial métaux sur un plan national chez (clients de 400 k€ à 1.6 millions d’€).

• Energie et force de conviction qui s’est traduite en devenant formateur (j’ai formé environ 350 stagiaires commerciaux, exploitants, Resp d’agence, etc). J’ai appris les clés de la pédagogie pour vulgariser des notions techniques ou pour transmettre un message commercial de manière plus convaincante et engageant.

• En parallèle, je suis à même de mettre en œuvre tous ces mécanismes commerciaux dans une démarche d’accompagnement conseil et formation auprès de commerciaux ou revendeurs.

• «Chose qui plaît est à demi vendue» : dans cette logique j’ai toujours eu une appétence pour des services ou produits techniques complexes. Mes victoires commerciales ont été le résultat d’une capacité à associer technique et commerce.



 2 / Le marché du recyclage =>

Sensibilisé en Allemagne au recyclage des déchets, j’ai décidé en 1995 de m’investir sur ce marché en croissance et perpétuelle effervescence. Aujourd’hui mon expertise globale des déchets est acquise par mon vécu professionnel et ma curiosité technique vers tout ce qui touche à ce métier.



 3 / L’anglais => Mère britannique et pratique permanente de l’anglais. D’où une formation à l’origine en commerce international.



 Personnalité =>

• J’exerce un métier qui est totalement en phase avec ma personnalité extravertie et mon mode de fonctionnement tonique et tenace.

• Les termes utilisés pour me décrire par les collaborateurs avec qui j’ai travaillé sont principalement : « Fibre commerciale naturelle et évidente, pédagogue, combatif, tonique, bonne humeur, endurance commercial, valeurs humaines, disponible, réactif, pragmatique, autonome, responsable, méthodique, fiable, énergique, caractère avenant et jovial.».





"Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life ..." = > j'ai un moral d'acier, une santé de fer, une volonté de fer et surtout je veux maintenant "faire-ailleurs".... à l'écoute....!?



Mes compétences :

Commerce B2B

Gestion des déchets

Métallurgie

Animation de formations

Recyclage

Vente de services complexes sur une démarche de lo

Gestion commerciale de comptes clés

Management opérationnel

Achat vente de métaux

Bilingue Anglais / Francais