Ti-Leng THANG

Expérience solide et réussite dans la gestion de projets d’envergure incluant des projets SI structurants (front-office et back-office) ainsi que des projets web. Maitrise du système d’information et du domaine applicatif tant au niveau fonctionnelle que technique. Approche du travail orienté client et besoins.



Bonne communication et leadership en français et en anglais avec les différentes équipes intervenant sur les projets.

Esprit analytique et stratégique assurant la réussite des projets dans les temps en termes de coût et de périmètre fonctionnelle.

Passionné par les systèmes d’informations et l’organisation au sein d’un projet, cherche continuellement à apprendre et à partager la connaissance.



En poste en tant que directeur informatique, peut travailler sous la pression avec des contraintes fortes (temps, périmètre, coût, multiples priorités, multiples projets, etc…).







DOMAINE DE COMPETENCES :

- 9 années d’expérience dans la gestion de projet SI et Web incluant les méthodes de projets itératives et incrémentales (RUP/2TUP) pilotés par le risque et agiles (SCRUM) pilotés par la priorité fonctionnelle.

- 1 année d’expérience dans la direction du service informatique et de projets, impliqué directement dans la stratégie de l’entreprise

- Analyse fonctionnelle et technique des demandes métiers.

- Refonte et Mise en place de sites web, d’applications/services web (front-office et back-office) et de systèmes de gestion de contenu (CMS).

- Communication, organisation, planification, supervision et rédaction de documents.





COMPÉTENCES TECHNIQUES :

- Outil de planification : Microsoft Project.

- Langages de programmation : PHP, JAVA, SQL (PL/SQL), C, C++, VBA.

- Base de données : ORACLE, MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Access.

- Outils de développement : Eclipse IDE, SVN, ORACLE SQL Developer.

- Autres : Microsoft Office Suite, JIRA, Mantis, Activ Collab, Trello.







