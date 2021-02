Tiana SUBLET

Vous êtes un e-commerçant ? Que ce soit une problématique d'expérience client, de parcours utilisateur, de taux de rebond élevé ou d'un taux de conversion à améliorer, j'ai créé Expansis pour vous aider à optimiser votre site marchand et donc augmenter votre chiffre d'affaires, avec une offre adaptée.



Pour en savoir plus : http://expansis.net ou contact@expansis.net



Mes principales compétences :

- 9 ans d'expérience en web et e-commerce

- Environnement multi-culturel, langues parlées : français, anglais, espagnol

- Management stratégique et opérationnel

- Gestion et animation commerciale de boutiques en ligne

- Pilotage de l'activité et analyse de performance

- Management d'équipe



Mes compétences :

Webmarketing

Analyse et reporting

E-commerce

Gestion de projet

Gestion de contenu