Timothé BEDDELEEM

Etudiant en première année de master Marketing à l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) Paris-Est Gustave Eiffel, mon sérieux et mon dynamisme sauront satisfaire vos besoins. Passionné par l'actualité et la communication au sein des entreprises et des administrations, je suis tout particulièrement intéressé par la communication digitale et le marketing numérique.





CE QUE JE SUIS :



Lors de ma formation, j'ai suivi des cours de communication et de marketing mais aussi de stratégie, de comptabilité, de finance ou encore de statistiques et de gestion qui mont permis d'acquérir un vaste corpus de connaissances dans ces domaines.



Curieux et pragmatique, je suis régulièrement l'actualité nationale et internationale sur les réseaux sociaux et journaux numériques. Je m'intéresse également à la presse spécialisée dans des domaines comme les sciences ou les nouvelles technologies.







CE QUE JE FAIS :



- Community management : Au cours de mon cursus universitaire, j'ai rejoint le pôle Communication du Bureau Des Etudiants de l'IAE de Dijon, au sein duquel j'ai eu l'occasion d'animer les différents réseaux sociaux de l'association et de réaliser différents posts.

- Création de contenu vidéo : Je fais partie d'une petite équipe tournant des courts-métrages amateurs, qui s'est récemment constituée en association. J'ai notamment contribué à l'écriture de scénarios, l'organisation des journées de tournage, la réalisation de ces vidéos ainsi que leur montage.

- Illustration : Créatif depuis mon plus jeune âge, je dessinais déjà beaucoup sur papier. Depuis quelques années maintenant, je dessine également des illustrations sur tablette graphique, pour mon compte ou pour celui d'autres personnes.

- Gestion de projet : Au sein dune équipe de 8 personnes, j'anime et je gère une ludothèque au sein du GamixLab de l'IAE Paris-Est Gustave Eiffel.





Pour me contacter :

timothe.beddeleem@gmail.com

07 83 43 51 32