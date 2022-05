Timothée GUERMONPREZ

Suite à ma formation commerciale (BTS Technico-Commercial (Spécialité produits alimentaires), Ecole de Commerce (spécialité marketing et entrepreneuriat)), j'ai intégré Auchan en qualité de chef de rayon.



Après deux ans d'activité, l'envie de donner à mon parcours une dimension orientée vers l'accompagnement était de plus en plus prononcée.



Aussi, conscient de l'importance de se former tout au long de la vie, j'ai choisi d'intégrer la formation en Conseil en Développement des compétences et en Valorisation des Acquis durant l'année universitaire 2013 -2014 à l'université de Lille 3. Je souhaite aujourd'hui allier la dimension commerciale avec la dimension humaine au sein d'une activité et d'une entreprise avec laquelle je partagerais les valeurs.



Compétences majeures :



Manager

Accompagner, former et conseiller

Gérer le stress, les priorités

Enseigner par la construction d'activités professionnelles



Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator