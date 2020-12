Timothée SILIE

Diplômé d'un master en graphisme et en communication visuelle depuis 2009 et exerçant la profession de graphiste tourné vers la direction artistique, je m'efforce de garder un œil sur l'ensemble des nombreuses activités qui gravitent autour du design.



Illustration, création d'identités visuelles, de logos, de motion design, conception de sites web et d'applications mobiles et leurs tendances qui selon moi se posent comme des acteurs majeurs de l'ère digitale qui régissent la communication d'aujourd'hui et de demain, tous me passionnent.



J'aime pouvoir toucher et mixer plusieurs compétences, participer à des projets variés, respecter les valeurs des marques/produits. Innover. En veille graphique incessante, je me nourris des innombrables sources d'inspirations artistiques et culturelles présentes tant sur le web que dans la presse ou de l'actualité.



Persuadé qu'une image de marque de qualité et réfléchie permets de communiquer efficacement et assurément, j'aime penser et toujours partager en amont d'une création afin qu'elle réponde le mieux possible aux attentes d'un annonceur ou envers ses clients, son public ou ses produits.



De nature curieuse et réactive, j'aime relever les défis et apprendre toujours plus. Cette soif de savoir, d'expériences nouvelles et de partage est à mon sens le propre du métier de concepteur / réalisateur graphique et ne cesse de m'animer.





Outils de travail :

Environnements Mac et PC, Suite Adobe.



Parfaite Maîtrise de Photoshop, Illustrator, In Design, After Effects, Première.

Bonnes prise en main Flash (AS excepté) et bonne connaissance des contraintes web HTML5 et CSS3.

Quelques notions Final Cut pro et Vizrt.



Mes compétences :

Dessin

Photoshop

After effects

Flash

InDesign

Première / Finalcut

Illustrator

Webdesign

Mise en page

Illustration

Édition

Photographie

HTML5 CSS3