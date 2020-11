Tina PITOL

Diplômée d'un Master en Traduction mention Très bien et major de promotion, je propose mes services dans deux combinaisons linguistiques :



anglais vers français

espagnol vers français



Domaines de spécialisation :

- Marketing, éditorial, publicité, transcréation

- Audiovisuel (sous-titrage)

- Défense/Militaire

- Communication d'entreprise

- Santé et sécurité au travail

- Tourisme et voyages

- Zoologie et comportement animal

- Scoliose et autres maladies de la colonne vertébrale

- Articles scientifiques (astronomie, intelligence artificielle…)

- Formation et e-learning



Services :

- Traduction

- Localisation

- Révision

- Relecture

- Transcription

- Transcréation



Mes compétences :

Bureautique

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Traduction

Traduction technique

Mise en page

TAO

PAO

Relecture / corrections

Localisation

Révision