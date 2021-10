J'ai débuté ma carrière dans la gestion des risques technologiques et ai oeuvré, depuis 10 ans, aux transformations des métiers d'exploitation des aéroports du groupe ADP.

De retour d'expatriation en tant que Directeur Exploitation et Maintenance de l'aéroport de Cotonou, je souhaite mettre à profit mes compétences transverses et accompagner les mutations de votre entreprise, en m'appuyant sur mes différentes compétences de gestion et management d'équipes.