Tognon GUIDI

Ces dix années, au sein des équipes R&D de grandes sociétés dE-commerce et de Marketing Digital, m'ont permis de participer au développement de produits innovants. A partir des spécifications techniques, j'assurais de manière autonome la conception, le développement et lamélioration des logiciels dans le respect des objectifs de performance technique, de coût et de qualité.

Un bon niveau danglais technique et la rédaction de la documentation technique font parties des attributions d'un bon développeur.