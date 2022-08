Tolim TOLIM

Implantée en Indre et loir depuis plus de vingt années, tolim est spécialisée dans la réalisation de tout type de pièces de tôlerie, de serrurerie, de chaudronnerie et de fil.

Afin de garantir la réactivité, la qualité constante et une offre optimisée à ses clients, tolim a intégré un bureau d’études et d’industrialisation, une chaine de thermolaquage, le montage et la logistique pour proposer une offre globale d’accompagnement et de réalisation.

tolim intervient pour des clients présents dans divers secteurs d’activités (agencement, bâtiment, électronique, machines agricoles, médical, nucléaire, rétro-mobile, traitement des eaux, mobilier urbain……….)





Réactive, Flexible, Force de proposition, notre équipe est à l’écoute de vos besoins.



Notre savoir faire :

Découpe Laser (laser dernière génération 4kw)

Poinçonnage

Découpe du tube automatisé - Découpe laser Tube

Pliage

Travail du fil

Soudure TIG MIG

Assemblage

Intégration

Thermolaquage( Peinture epoxy)





tolim dispose d'un bureau d’études capable de s'adapter a vos besoins:



- Conception complète (sur base de cahiers des charges ou croquis)

- Co-conception

- Optimisation et analyse de la valeur sur des produits existants

- Conception Multi-matériaux (Métal, Bois, Verre, Intégration électrique, plastique,…)

- Mise en plan

- Notice de montage



