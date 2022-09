Aujourd'hui Chargé d'études pour la DIR Nord Ouest et Cartographe durant 5 ans pour la société SAUR (Société de gestion eau), j'ai acquis mon expérience au gré des postes que j'ai pu occuper : Chargé de mission SIG, développement local, développement durable.



J'ai travaillé pour des structures publiques aussi bien que des entreprises privées, ce qui m'a permis d'avoir diverses missions, compétences et responsabilités.

(Etudes d'impacts des inondations, utilisation d'outils SIG et communication, gestion de projets, suivi administratif, animation de projets, force de proposition...)



Sensible aux thèmes de l'aménagement du territoire, au développement durable ou encore de la communication, je cherche actuellement à changer d'horizon et m'orienter vers des missions à l'échelle locale. Intéressé par des postes de chargé de missions, chargé d'études dans le domaine de l'environnement, je suis à l'écoute des opportunités.



Dans le cadre privé, je suis féru de cuisine, musique, cinéma et adepte de modélisme.



Mes compétences :

Informatique

Environnement

SIG

Aménagement du territoire

Gestion des Risques naturels

Urbanisme