Tomé Tfe FERREIRA

N'oubliez jamais que comme je le dis toujours, Seul la Volonté Transcende l'Impossible!

Where there is a will, there is a way...



Expert en organisation et management des Hommes et Projets, specialiste du marche des Télécommunications et Gestion de la relation client.

Un parcours ascendant de pres de 28 annees dexperiences en relation client de Televendeur a Directeur de Centre Relation Clients en passant par des fonctions de responsable de production, chef de projet, pilotage de prestataires ou de développement commercial et comptes clients avec une forte expertise sur le secteur des Operateurs Telecoms.



- Management : direct et fonctionnel déquipes pluridisciplinaires (commercial/service, front/back office,)

- Gestion de Projets : déploiement de nouvelles activités et pilotage de projets transverses

- Pilotage de la performance : optimisation des ratios de production et des indicateurs qualité

- Pilotage budgétaire : rationalisation des coûts / respect des engagements et rentabilité

- Optimisation de process : harmonisation des méthodes et processus

- Commerce : participation à la rédaction des réponses appels doffres et aux soutenances

- Pilotage de prestataires : accompagnement opérationnel, interface et facilitateur, conseils et préconisations