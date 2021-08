Véronique JEAN-MARIE

20 années de pratique professionnelle et opérationnelle des ressources humaines tous secteurs d'activité, tous métiers confondus.



Expertise en recrutement, évaluation, gestion des talents.

Conseil en solutions humaines adaptées aux objectifs d'un service, à la stratégie d'une entreprise.

Conception et animation de formations.

Accompagnement de Managers opérationnels et fonctionnels dans leurs missions, actions et problématiques d'animation d'équipe.

Gestion de projets transverses : handicap, charte rédactionnelle...

Suivi de dossiers prud'homaux.



Croire en la valeur de l'Homme, co-acteur du développement de l'entreprise.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Management

Conseil

Accompagnement

Formation

Développement commercial

Dom