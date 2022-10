Tommy DUJARDIN

Un parcours personnel qui commence dans les campagnes Ardéchoises. Éduquer à l'école de la vie, entre jardinage, cueillette et connaissance de soi.

J'ai ensuite commencé mon parcours d'étude par une formation professionnelle en imprimerie, pour me diriger ensuite vers le graphisme. J'ai ensuite bifurqué dans le domaine du Génie Civil afin d'acquérir de nombreuses connaissances technique lié au bâtiment pour intégrer par la suite une école d'Architecture. Enfin j'ai terminé mon cursus universitaire par une dernière formation en Urbanisme afin de compléter mes connaissance et d'élargir mon domaine d'action, de la petite à la grande échelle.



Après plusieurs d'années d'expériences professionnelles, j'ai passé mon année d'Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en mon Nom Propre pour ainsi m'inscrire à mon compte en tant qu'architecte. Ce que je suis aujourd'hui.



Mes compétences :

Connaissances florales

Logiciel (Autocad, Illustrator - photoshop - indesign, SketchUp, Artlantis, Archicad)

Sports (escalade, ski de randonnée, montagne, etc)