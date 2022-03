Toni PETICCA

Fondateur de TEAM TO BASICS au service de la performance et de la réussite des entreprises & Créateur de NEO-SELLER, la clé de lefficacité commerciale.



LA CLÉ DE L'EFFICACITÉ DE L'ENTREPRISE avec TEAM TO BASICS

Découvrez les étapes de votre accompagnement :

- Votre problématique est partagée

- Un audit est réalisé

- Des recommandations vous sont communiquée

- Des actions sont mises en œuvre



Elles peuvent concerner :

- Un accompagnement de direction

- Un accompagnement de direction commerciale

- Du coaching individuel ou d'équipe

- De la formation

- Du conseil



Un programme dintervention, comprenant lensemble des actions à mener en vue de traiter efficacement votre problématique, est créé et validé avec vous.



LA CLÉ DE L'EFFICACITÉ COMMERCIALE avec NEO-SELLER

Nous vous proposons de découvrir quel type de vendeur ou de communicant vous êtes, ou bien de savoir quels types de vendeurs composent votre équipe commerciale. Pour cela, cliquez sur la vidéo en lien !

Après avoir visionné cette vidéo, vous aurez la possibilité de réaliser un test d'aptitudes commerciales de 165 questions qui vous montrera vos qualités et éventuels axes de progrès.