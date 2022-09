Tony ANDRIEUX

Titulaire d'un titre de vendeur spécialisé, je décide en 2011 de me spécialiser dans le secteur du Bâtiment.



J'intègre alors l'Institut Commercial du Bâtiment à Guérande, formation suivie en parallèle de mon expérience chez Atouts Matériaux.



En tant qu'Attaché Technico-commercial, je représente l'entreprise Atouts Matériaux de 2011 à 2012 en assurant la promotion et formation de mes produits (Bois,Carrelages,Peintures,Dallages) auprès de mes clients, Professionnels et Particuliers.



En parallèle je mets en place une action commerciale pour développer le C.A ainsi que la visibilité de l'entreprise par le biais de la création d'un site internet.



Afin de compléter mes connaissances j'intègre en Juin 2012 l'entreprise Cedeo (Groupe Saint-Gobain), pour un poste de Vendeur Comptoir au sein du magasin professionnel de Saumur, me permettant ainsi de poursuivre mon objectif qui est d'allier commerce et technicité dans tous les univers du bâtiment.



En 2015 je décide d'entreprendre dans ma passion l'informatique.

Je créé Phoenix Multimédia, vente et réparations informatique et téléphonique et ce jusqu'en Décembre 2021.



Après 7 années en tant qu'Independent je vendrais ma société afin de saisir une opportunité d'intégré la collectivité de Saumur.



Aujourd'hui je suis technicien support utilisateur en charge des 18 écoles de l'agglomération de la ville de Saumur.











Mes compétences :



Réparations matériels ( informatique, téléphonie)

Masterisations de postes

Assistance en prise de mains à distances

Accompagnement utilisateurs

Brassage réseaux



........................................................................................



Accueil et toujours le sourire !

Entretien de négociation

Chiffres d'Affaires

Gestion litiges

Saisie de factures Fournisseurs/Clients

Objectifs Vente

Bois

Sanitaire Chauffage Salle

Force de proposition et d'anticipation