Mickael LOPES

Je suis responsable commercial au sein de l'enseigne TOUT FAIRE MATERIAUX.



La richesse de mon poste consiste en 2 grandes parties:



La partie Acheteur :

( 1 M€ )

- Recherche de fournisseurs

- Négociation des prix

- Négociation des conditions de règlements



- Veiller au respect des normes des produits afin de proposer le produit le plus adapaté aux clients.



- Réapprovisionnement

- Gestion de stock

- Formation aux nouveautés du marché



La partie Vendeur :

( 1.5M€ )

- Prospection de clients

- Cibler les besoins des clients

- Être aux contact des clients pour proposer les solutions les plus adaptées

- Qualité de service

- Évolution de C.A sur secteur

- Veille concurrentielle



Je contribue en tant qu'adhérent TOUT FAIRE MATERIAUX au respect de l'engagement d'une entité reconnue nationalement.

Engagement, passion du métier ainsi qu'une approche gagnante et la volonté de réussir sont nécessaire pour réussir au sein d'un poste aussi polyvalent et riche en satisfaction.

Le poste demande adaptabilité, exigence et sens commercial avéré.

Curieux et de nature conquérante, j'aspire de par mon expérience à des postes technico-commerciaux ou de gestion depoint de vente.

En poste actuellement, je suis ouvert à toutes opportunités d'évolution de carrière.