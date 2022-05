Mickael LOPES

Vous trouverez mon C.V. à cette adresse : http://cv.web-soft.fr



Actuellement Développeur freelance, je propose d'apporter mes compétences à vos projets d'entreprise dans le cadre de développements applicatifs et sites web.



Je saurai réaliser vos projets poste de travail, mobile, web et service web sur framework Microsoft .NET mais également site web en Php/MySql, Flash/Action Script.



Autonome, maitrisant les outils et méthodologies indispensables au travail en équipe, je peux intégrer un projet éxistant comme le créer dans son intégralité.



Mes compétences :

Microsoft C-SHARP

Visual Basic .NET

Windows Presentation Foundation XAML / MVVM

TRANSACT SQL

Notions en c++ et java

Microsoft ASP.NET

PHP

JAVASCRIPT

JQUERY

AJAX

HTML5

CSS3

SQL

XML

Visual studio

Expression Studio

SqlServer

WinForm

LINQ

Entity Framework

Service WEB

Silverlight

Photoshop

Illustrator

Dreamweaver

MvvmCross

Xamarin

Flash / As2

controle de code source Tortoise / Tfs