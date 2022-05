Tony BOURDET

Le Bouche à Oreille, reste et restera le meilleur mode de communication, dans notre société ce dernier n'est malheureusement pas récompensé lorsqu'on l'effectue : Certaines entreprises ont su en tirer profit tout en pouvant rémunérer ses Consommateurs !

Ceci s'appelle du Marketing Relationnel : Un revenu qui rentre quand vous êtes rentrés au domicile, cumulable avec tout type de profession, autour de produits sains ( études cliniques) et cela avec ses ami(e)s.



Nous sommes la generation la plus connecté au monde, à nous d'en tirer profit !