Tony BOUTEILLER

Bonjour , je suis ébéniste en artisanat et métiers d'arts , option ébénisterie . j'ai aussi une formation de restauration de meubles anciens . j'ai aussi un diplôme de menuisier en agencement et bâtiment . j'ai aussi une expérience professionnelle dans la colorimétrie et le vernissage sur bois . cellulosique . PU , vernis au tampon .

j'ai travaillé comme vendeur magasinier en matériaux de constructions , et ouvrier en fabrication de fenêtres PVC . contact facile avec la clientèle . sérieux dans les fonctions que l'on me donne . ponctuel avec mes horaires de travail

j'ai effectué mon service militaire en 02.1993 , sergent au 8 RI . compagnie d’éclairage et d'appui décoré de la médaille de bronze de la défense nationale . pour les services que j'ai rendu sous les drapeaux .

Aujourd'hui le 01.01.2016 , voici mes projets, pour ceux , qui éventuellement pourraient me donner quelques conseils et aides : j'ai le projet de monter une ébénisterie d'art . fabrication de mobiliers contemporains ( avec des architectes d'intérieurs et décorateurs d'intérieurs ). j'ai réalisé le stage de la chambre des métiers, je monte mon prévisionnel avec eux . j'ai trouvé l'atelier qui me servira a produire les meubles . malheureusement l'atelier est a la campagne et retiré de la route , et aucuns particuliers ne prendra la peine de venir chez moi .c'est aussi pour cela que je ne veux travailler qu'avec des architectes .

a coté je ferais aussi un peu de restaurations de meubles . éventuellement pour les particuliers qui me chercheront et du mobilier de bébés .

je m'adresse aux personnes qui ont des relations dans le monde de l'architecture , si éventuellement , ils veulent bien m'aider au départ en me confiant quelques meubles .

je ne possède pas de book , quelques meubles que j'ai réalisé pour moi . et mon ancienne entreprise , située en seine maritime AL/CA Ebénisterie . elle est sur Facebook . j'ai travaillé sur certains meubles que j'ai reconnu sur sa page .

je vous remercie éventuellement de la petite aide que vous pourriez me donner .

je pratique régulièrement la course a pieds . le cyclisme sur route .

permis A+B j'aime aussi la moto , je possède un zx6r