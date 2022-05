Tony BRENUGAT

- devis d'ensembles mécano-soudė, de mobilier urbain et mobilier de restauration.

- création d'outil pour la réalisation des devis.

- plan d'implantation de terrasses pour la restauration

- gestion des prestations de montage (interne et externe)

- déclaration administrative (PPSPS, DOE, déclaration de sous traitance)

- relevé sur site de terrasses existantes pour mise en place du nouveau mobilier.



Mes compétences :

Archicad toutes versions 2D ET 3D

Autocad 2d et 3d

Photographie

Photoshop / Illustrator / Indesign

Informatique

Artlantis

Archicad

Autocad

DAO

CAO

Dessinateur

Dessin

Excel

Infocob

Clipper