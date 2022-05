Tony BUREAU

Travailleur indépendant ayant pour spécialisations:

- la révision linguistique et la correction d'épreuves de textes en français;

- la traduction de l'anglais vers le français;

- la révision comparative et bilingue de textes traduits (de l'anglais vers le français).



Je peux tout aussi bien effectuer la traduction de textes anglais que relire et corriger des textes rédigés en langue française, pour les rendre plus compréhensibles, agréables et faciles à lire.



Domaines visés:

- Édition (romans et autres manuscrits)

- Presse (magazines, journaux)

- Agences de communication

- Cabinets de traduction

- Entreprises diverses



Autres champs de compétences:

- Construction navale

- Infrastructures souterraines

- Ingénierie de la construction



Mes compétences :

Correction

Linguistique

Rédacteur

Rédaction

Relecture

révision

Traducteur

Traduction