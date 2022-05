Tony CAFFIN

Je suis architecte d'intérieur avec mon BTS obtenu à l'Ecole Nationale des Arts Appliqués et Métiers d'Art de Paris Olivier de serres 15ème.



J'ai exercé dans le monde la communication d'entreprise pendant plus de 30 ans.

Publicité, packaging, édition, événementiel, multimédia, production vidéo et télévision.



Mes postes ont été salarié, indépendant et gérant d'entreprise

Directeur artistique, Directeur de création, Directeur de production, Responsable de projet.



Je peux concevoir, exécuter et assurer le suivi de mes travaux de A à Z :

- en architecture d'intérieur images 2D et 3D

- pour des catalogues, des plaquettes et des flyers

- pour des présentations commerciales PPT





Mes compétences :

Direction de projet

Modélisation 3D

Architecture d'intérieur

Graphisme print

Graphisme

Conception multimédia

Direction artistique

Web design

Création web