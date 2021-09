Tony CALIPEL

Charpentier de métier et dessinateur d'études dans la construction, je désire aujourd'hui évoluer au sein d'une entreprise dynamique et innovante.

De l'atelier au bureau d'études, j'ai pu acquérir au cours de mes années d'expériences professionnelles un bagage riche et varié dans le secteur de la construction.

Ces années de vie active m'ont permis de collaborer avec les acteurs du génie civil tels que les architectes, ingénieurs, maîtres artisans et ont permis d'élargir mes connaissances techniques dans ces domaines.



Mes atouts majeurs : une analyse pragmatique et la passion du métier.



Mes compétences :

Dimensionnement

DAO

Construction bois

Analyse