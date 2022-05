Tony CHOUISNARD

Suite à un parcours commercial dans le domaine de la cuisine aménagée puis un passage dans la publicité, j'ai évolué vers des postes à responsabilité dans l'agroalimentaire.

Fort de mon expérience de Directeur Commercial J'ai décidé de créer ma société dans l'ameublement et la décoration en 2005.

Ce fut un formidable challenge couronné de succès et extrêmement formateur pour l'avenir.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de solides aptitudes commerciales, de bonnes qualités relationnelles et de réelles connaissances en matière de gestion avec toute la rigueur que cela doit nécessiter.

A ce jour, je souhaite rejoindre une équipe performante et mettre au service de cette dernière l'ensemble de mes compétences.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Gestion grands comptes

Management

Développement commercial

Négociation commerciale

Stratégie commerciale