Christelle DANIEL

Apres avoir ete responsable du personnel roulant au sein du Groupe Le Roy Logistique pendant 8 ans (gestion de 4 administratifs et de plus de 100 conducteurs), j'ai pris en charge le poste de responsable d'exploitation en 2011. Ce poste demande une gestion au quotidien d'une douzaine d'exploitants et administratifs, d'une cinquantaine de conducteurs et de plus de 60 partenaires transporteurs travaillant quotidiennement pour nous.

Précédemment 6 ans 1/2 ans au sein du groupe Norbert Dentressangle;



Mes compétences :

Logistique

Ressources humaines

Transport