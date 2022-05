Profil Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/tony-cilibrasi-7b67801



Une expérience de plus de 25 ans dans l'informatique, le phoning, le commerce et la technologie, me permette aujourd'hui d'avoir un point de vue complet sur l'ensemble de la gestion d'un projet (détection, qualification, conseil, maquettage...)



J'ai en charge chez Infinigate, le développement des marques

Yubico : Editeur de clé d'authentification forte supportant tous les protocoles du marché et pouvant être utilisé avec quasiment toutes les applications supportant ces protocoles. c'est également l'inventeur du protocole FIDO qui est en train de devenir le Standard de l'authentification forte & de la connexion sans mot de passe.



BackBox : Sauvegarde/Restaure des configurations d'infrastructure réseaux et sécurité (+150 éditeurs),



Okta : Solution d'IAM / CIAM intégrant des fonctionnalités de SSO, MFA, Annuaire Universel, Gestion de Cycle d'identités...



A10 Networks : Gestion d'infrastructure réseaux et applicatifs dans des environnements On Prem, Cloud ou Hybride, A10 propose des solutions de gestion de charge, sécurité de DNS, inspection SSL, Application Delivery Controller protection contre les attaques DDoS ainsi que du CGN pour la gestion des IP (translation IPV4/6 par exemple)



Le recrutement et le développement de partenaires intégrateurs, SSII.



Mes compétences :

Informatique

Sécurité informatique

Infrastructures informatiques

Commercial

Marketing

Business development

Management

Responsable

Proxy

Technico-commercial

Optimisation

Prévention

Infrastructure

Réseau

Réseaux informatiques