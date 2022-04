Isabelle MICHEL

Ayant travaillée plus de 20 ans dans une société d’inventaires, j’ai eu l’opportunité de travailler dans plusieurs services de cette société. Du marketing, en passant par la gestion des ressources humaines, de l’organisation logistique à la gestion d’un service, j’ai pu acquérir une expérience variée me permettant de m’adapter à toute situation.

Organisée, rigoureuse et polyvalente, je suis à la recherche d’un emploi (temps partiel, télétravail) qui me permettrait en même temps de continuer à créer ma propre entreprise de photographies immobilières :Array



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

SAP Business One

Microsoft SharePoint