Tony DEBACKER

Responsable de secteur chez FORBO SEIGLING



En matière de courroies et bandes, Forbo Siegling est le leader mondial en termes de technologie, qualité et service.

Les produits de Forbo Siegling offrent des solutions pour de nombreuses applications dans les industries les plus diverses.

•Bandes de transport et de process

•Bandes modulaires

•Courroies dentées

•Courroies de transmission de puissance

•Courroies plieuses-transporteuses







Mes compétences :

Prospection

Industrie

QSE / HSE

RH

Management

Développement commercial

Veille juridique