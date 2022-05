Je suis en reconversion professionnelle et souhaite me diriger dans les ressources humaines.

J ai donc suivi une formation d'assistant d'administration et de comptabilité.

Maintenant et jusqu'en juin j'ai intégré une formation de gestionnaire de paie niveau III au sein du groupe ESC Troyes.



Mes compétences :

Paie

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye

Animation

Relationnel